Re Carlo III e Camilla a Ravenna, accolti da folla festante

RAVENNA, 10 APR – Re Carlo III e la regina Camilla sono in Romagna.

Atterrati all’aeroporto Ridolfi di Forlì, dove sono stati accolti dal sindaco Gianluca Zattini cha ha donato un mazzo di fiori alla sovrana, si sono recati a Ravenna. Re Carlo in un completo grigio chiaro, la regina Camilla in abito chiaro.

Mentre il presidente Sergio Mattarella li aspetta per l’evento in municipio, i monarchi hanno visitato la Tomba di Dante, dove hanno ascoltato l’attrice, Ermanna Montanari, declamare la preghiera di San Bernardo nel canto XXXIII del Paradiso della Divina Commedia. Successivamente hanno fatto il loro ingresso nel tempietto che ospita le spoglie del Sommo Poeta per rendergli omaggio. All’uscita la coppia reale è stata accolta in piazza San Francesco dalle note di “Romagna mia” suonate dalla banda cittadina.

Ansa