Rebecca Aiello della Ginnastica Riccione Academy al Trofeo Internazionale di Jesolo

Ci sarà anche una rappresentante della Ginnastica Riccione Academy al prestigioso Trofeo Internazionale di Jesolo, in programma nel fine settimana alle porte. Rebecca Aiello, ginnasta ROG della nazionale azzurra, che si allena quotidianamente nella Perla Verde ed è una delle atlete di punta della squadra riccionese di A1 (che di recente ha staccato il pass per le Final Eight di Firenze), sabato gareggerà nell’all-around insieme alle altre compagne che compongono la squadra nazionale italiana senior, cercando la qualificazione per la finale di specialità di domenica.

“Rebecca sta continuando il suo percorso di crescita con la nostra società – commenta il presidente della Ginnastica Riccione Academy, Francesco Poesio – ed è per noi un orgoglio avere una nostra atleta vestire l’azzurro della nazionale nell’incontro internazionale più importante d’Italia”.

Al Palazzo del Turismo di Jesolo gareggeranno infatti le nazionali più forti del panorama mondiale. Oltre all’Italia, padrona di casa, ci saranno Stati Uniti, Brasile, Canada, Romania, Spagna e Germania.