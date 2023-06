Record di piloti al Trofeo KTM Gas Gas HSQ nel weekend a San Marino.

Una gara al top come regalo per i primi 40 anni di attività del MC Titano

SAN MARINO – Si è svolto nel weekend appena concluso il terzo appuntamento del calendario 2023 del Trofeo KTM GAS GAS e HSQ, diventato ormai il campionato nazionale più frequentato e rinomato, la prova sammarinese sarà ricordata negli anni a venire per i numeri eccezionali che ha registrato.

Ottima l’organizzazione del MC TITANO, il presidente Simone Saraceni ha messo in campo un Team di collaboratori eccellenti che supportati dallo Staff KTM di Gigi Bianchetti e Roberto Rossi, hanno lavorato alacremente negli ultimi mesi soprattutto nell’ultimo mese dove l’acqua dell’alluvione e i danni che ha causato, ha reso il lavoro molto più difficile per la scelta del percorso e dei settori selettivi.

Il primo numero che salta agli occhi è quello relativo ai piloti iscritti, ben 418 suddivisi nelle tre marche di moto ammesse al via: KTM, HUSQVARNA e GAS GAS.

Fuoco alle polveri sabato pomeriggio nel crossodromo della Baldasserona che si è tinto di arancio rosso e bleu davanti ad un folto pubblico come non si vedeva da anni.

Dalle 16:30 i piloti enduristi si sono cimentati in una mini manche di cross di 3 giri con tanto di partenza al cancello, insolita per chi è abituato alle gare di Enduro. In 3 ore si sono susseguite ben 14 partenze tutte con cancello pieno.

Domenica mattina alle 8:30 il via vero e proprio della gara dal Multi Eventi Domus Sport di Serravalle. Lo squadrone di piloti ha affrontato per 2 volte un giro di 90 km con un totale di 6 prove cronometrate che si sono svolte nelle località, di Galavotto, Gorgascura, e nel crossodromo della Baldasserona.

“Un bel percorso con passaggi tecnici, impegnativi al punto giusto e arricchiti da panorami meravigliosi – questo il commento a fine gara di Giovanni Sala, 5 volte campione del Mondo di Enduro, qui nella veste di Track Inspector – il MC Titano è riuscito a metter insieme tutti gli ingredienti giusti per mettere in campo una gara di livello e i piloti erano tutti contenti. Questo è quello che conta!”