Regent Hotel San Marino. Conferenza accademica annuale dell’Ass. It. di Medicina Tradizionale Cinese – 16-17 dicembre 2023

Il territorio sammarinese ha l’onore di ospitare quest’anno la Conferenza accademica annuale dell’Associazione Italiana di Medicina Tradizionale Cinese. Un evento prestigioso che accoglie numerosi relatori internazionali, medici e professionisti che si susseguono nel ricco programma di interventi in programma nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 dicembre.

Due giornate di confronto e dibattito sulle varie discipline che si rivolge ad esperti del settore ma anche ad un pubblico più ampio nell’ottica della condivisione e divulgazione.

La conferenza si tiene al Regent Hotel Via Ventotto Luglio n.191 Cailungo (Repubblica di San Marino) che ospiterà gli intervenuti previa prenotazione alla cena del sabato 16 e al pranzo del venerdì 17.

La partecipazione all’evento è gratuita previa prenotazione al 333/4499988 – 0549/963742

La cena e il pranzo a pagamento previa prenotazione.

Programma delle due giornate:

Primo Giorno – Sabato 16 Dicembre 2023

15:30 Accoglienza e Registrazione dei partecipanti saluti

17:45 Presentazione Dr. Guo Giuseppe – Membro esecutivo della W.F.C.M.S. World

Federation of Chinese

17:50 Presentazione Dr. Shen Jian Lei Consigliere Ambasciata Cinese

17:55 Presentazione Sig.ra Alessi Lauretta Testimone di Medicina Tradizionale Cinese

18:00 Presentazione Dott.ssa Terenzi Barbara – Presidente dell’Associazione San Marino-

Cina

18:05 Presentazione Dr. Sotte Lucio – Medico-Chirurgo Specialista in Anestesiologia e

Rianimazione, Esperto in Agopuntura e Medicina Cinese

18:10 Presentazione Prof. He Shu Huai – Farmacologia

18:15 Presentazione Dr. Severino Juliano – Membro del Consiglio Nazionale Sinape e

Specializzato in Iridologia, Equilibrio alimentare,. Erboristeria, Fiori di Bach, Shiatsu,

Euquantica, Radionica, Geobiologia

18:20 Presentazione Dr. Micucci Matteo – Professore e ricercatore Università Carlo Bo

di Urbino

20:00 Cena presso The Regent Boutique Hotel & Spa

Secondo Giorno – Domenica 17 Dicembre 2023

09:00: Presentazione Dr. Guo Giuseppe- Membro esecutivo della W.F.C.M.S. World

Federation of Chinese

09:15: Presentazione Prof. He Shu Huai – Farmacologia

09:30: Presentazione Dr. Severino Juliano – Specializzato in Iridologia, Equilibrio

alimentare,. Erboristeria, Fiori di Bach, Shiatsu, Euquantica, Radionica, Geobiologia

09:45: Presentazione Dr. Micucci Matteo – Professore e ricercatore Università Carlo Bo

di Urbino

10:00: Coffee Break

10:15: 8 relazioni mediche (testimonianze)

11:00: Presentazione Presidente World Federation of Chinese Medicine Societies

11:15: Conclusione Dr. Guo Giuseppe

13:30: Pranzo buffet presso The Regent Boutique Hotel & Spa

