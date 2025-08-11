Escursionista riminese colpito da malore sulla Pietra di Bismantova: soccorso con l’elisoccorso e trasportato in ospedale

Ieri, domenica 10 agosto, una giornata di trekking sulla Pietra di Bismantova, celebre formazione rocciosa del Reggiano, si è trasformata in un momento di paura quando un escursionista di 66 anni originario di Rimini ha accusato un improvviso malore durante la discesa dal sentiero che conduce alla sommità.

L’uomo è stato colto da giramenti di testa e vertigini tali da farlo accasciare lungo il percorso. Fortunatamente un tecnico del Soccorso alpino della stazione Monte Cusna, presente in zona, ha raggiunto rapidamente il malcapitato per valutarne le condizioni, attivando contestualmente l’intervento dell’elisoccorso EliPavullo.

Nel frattempo, una squadra medica Saer, impegnata in un altro intervento nelle vicinanze, è arrivata per fornire assistenza e supporto. L’escursionista è stato trasportato per circa cento metri fino alla cima della Pietra, punto di atterraggio dell’elicottero. Da lì è stato trasferito alla piazzola di Castelnovo né Monti, dove un’ambulanza lo attendeva per il trasporto in ospedale.

L’intervento coordinato e tempestivo del Soccorso alpino e dei medici ha permesso di gestire efficacemente l’emergenza, sottolineando ancora una volta l’importanza della presenza di squadre specializzate nelle zone montane e impervie.