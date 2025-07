Reggio Emilia, tre minorenni bloccati nella notte dal maltempo sul Monte Ventasso. Salvati dai Vigili del Fuoco

Una notte di apprensione sul Monte Ventasso, nell’Appennino reggiano, dove tre ragazzi minorenni sono rimasti bloccati a oltre 1700 metri di altitudine a causa di forti piogge e vento. L’escursione, iniziata in condizioni normali, si è trasformata in una situazione di emergenza quando il maltempo ha reso difficile il loro ritorno.

Le operazioni di ricerca, durate diverse ore, hanno coinvolto i vigili del fuoco del distaccamento di Castelnovo Monti e il Soccorso alpino, impegnati a individuare i giovani in difficoltà. I soccorritori li hanno raggiunti a piedi e li hanno condotti al sicuro, portandoli al parcheggio del lago Calamone.

Fortunatamente, i tre minorenni stanno bene, sebbene ancora spaventati per l’esperienza vissuta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Carpineti, che hanno svolto gli accertamenti di rito e hanno preso in custodia i ragazzi, in attesa di consegnarli ai familiari.

L’episodio sottolinea l’importanza di valutare attentamente le condizioni meteorologiche prima di avventurarsi in escursioni in montagna, in particolare in zone impervie come il Monte Ventasso.