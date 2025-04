Regione. Rosaria Tassinari (FI): “Solidarietà agli operatori del Pronto Soccorso di Cesena. Servono misure urgenti per garantire la loro sicurezza”

“In merito ai gravi episodi di tensione verificatisi presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Bufalini di Cesena, desidero esprimere la mia piena solidarietà e vicinanza al personale sanitario coinvolto. Quanto accaduto è inaccettabile. Gli operatori dei pronto soccorso lavorano ogni giorno in condizioni complesse, con turni pesanti, emergenze continue e spesso in situazioni di grande stress. Non è tollerabile che, oltre a tutto questo, debbano affrontare anche episodi di violenza o minaccia da parte di utenti o familiari.”

“Forza Italia ha da tempo acceso i riflettori su questa emergenza silenziosa. Lo scorso ottobre ho effettuato una visita all’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, proprio per affrontare il tema della sicurezza del personale sanitario. In quell’occasione, avevo chiesto un aumento delle ore di presenza del posto di Polizia all’interno della struttura ospedaliera. Una richiesta che è stata accolta: da quel momento le ore di presidio sono state effettivamente incrementate. E’ un segnale concreto, a dimostrazione che quando si lavora con determinazione e buon senso, i risultati arrivano.”

“È ora fondamentale estendere e rafforzare questi interventi, anche in altri ospedali del territorio. Serve potenziare la vigilanza nei pronto soccorso, intensificare la collaborazione con le forze dell’ordine, implementare protocolli di sicurezza e attivare percorsi formativi per il personale, affinché sia protetto e supportato nella gestione di situazioni difficili.”

“Altrettanto importante è investire in campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, per riaffermare una cultura del rispetto verso chi ogni giorno si prende cura della nostra salute. Gli operatori sanitari devono poter lavorare in un ambiente sicuro, sereno, protetto.”

“Voglio rivolgere un sincero ringraziamento a tutti gli operatori del pronto soccorso dell’Ospedale Bufalini e di tutte le strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna: medici, infermieri, OSS, tecnici, personale amministrativo e di vigilanza. La loro professionalità e la loro dedizione rappresentano un presidio fondamentale per la nostra comunità. Come Forza Italia, continueremo a impegnarci con forza affinché la sicurezza di chi cura diventi una priorità concreta e garantita, ogni giorno.”

Rosaria Tassinari

Deputata di Forza Italia

Coordinatrice regionale Emilia-Romagna