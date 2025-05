Regione. Allerta meteo rossa, valida dalle ore 00:00 di sabato 19/10/2024. Piogge a carattere di rovescio localmente abbondanti

Occhio alla prossima allerta che dovrebbe uscire per domani, sabato 19, perché la perturbazione (seppur più veloce rispetto ai fenomeni che hanno arrecato gli ultimi eventi alluvionali in Romagna) potrà insistere tra fascia collinare e prima montagna dei settori centro-orientali determinando cumulate meteoriche puntualmente elevate. Sono da tenere in considerazione, inoltre, piogge a carattere di rovescio localmente abbondanti lungo i settori di bassa pianura dalle province di PR, RE, MO, BO attorno a 100 mm complessivi e dei settori di pianura e costa del ravennate, Forlì-Cesena e Rimini fino a 70-80 mm/24h.

Meteo Roby