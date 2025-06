Regione. Campagna AIB 2025 – Attivazione Fase di Attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale

Il Direttore dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in ottemperanza al “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (ex L.353/00, periodo 2022-2026” approvato con DGR n.1211/2022 ed

aggiornato con DGR n.879 del 9/06/2025) ha disposto l’attivazione della fase di attenzione per il rischio incendi boschivi fino a domenica 14 settembre 2025 compresa su tutto il territorio regionale, in base anche all’andamento delle condizioni meteo climatiche.

Si invitano i cittadini alla massima cautela.

Per ogni segnalazione di incendio boschivo è fondamentale attivare tempestivamente i Vigili del Fuoco al numero d’emergenza 115. Durante il predetto periodo, così come previsto dal sopracitato “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2022-2026” e dall’art. 58 comma 5 del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1 agosto 2018, le attività di abbruciamento di residui vegetali.