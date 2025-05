Regione. Emessa allerta meteo “gialla” per criticità per temporali per la giornata di giovedì 22 maggio

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo “gialla” per criticità per temporali per la giornata di giovedì 22 maggio, in riferimento all’area “B2”, che ricomprende anche il Comune di Rimini.

Per la giornata di giovedì 22 maggio sono previsti temporali localmente intensi, più probabili sul settore occidentale e su quello orientale del territorio regionale, che potranno generare ruscellamenti, occasionali fenomeni franosi e innalzamenti dei livelli idrometrici prossimi alla soglia 1. Si prevede inoltre sulle aree dei rilievi una ventilazione da sud-ovest di un’intensità di burrasca moderata (62-74 km/h), con raffiche di intensità superiore sulle aree dei crinali appenninici.

Si consiglia di consultare il portale della Regione Emilia Romagna dove, oltre alla pubblicazione quotidiana dei bollettini e delle allerte meteo, si trovano anche le indicazioni e i consigli utili su come comportarsi in caso di allerta e su cosa fare in caso di forte pioggia, rischio idraulico, idrogeologico e forte vento: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it