Regione. Emessa allerta meteo “gialla” per temporali per venerdì 5 settembre

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo “gialla” per temporaliper la giornata di domani che riguarda anche l’area di riferimento “B2” che ricomprende anche la Provincia di Rimini.

Dalla tarda mattinata di venerdì 5 settembre sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale

Si consiglia di consultare il portale della Regione Emilia Romagna dove, oltre alla pubblicazione quotidiana dei bollettini e delle allerte, si trovano anche le indicazioni e i consigli utili su come comportarsi in caso di allerta e su cosa fare in caso di forte pioggia: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it