Regione. Impegno, partecipazione, comunità: le BCC alla commemorazione di Roberto Ruffilli. Annunciata la borsa di studio dedicata alla legalità

Il presidente della Federazione BCC dell’Emilia-Romagna, Mauro Fabbretti: “Valori di Ruffilli alla base della nostra missione come banche di comunità. Orgogliosi di promuovere una borsa di studio intitolata alla legalità, caposaldo della nostro identità”

(Forlì, 16 aprile 2025) “Roberto Ruffilli è stato un esempio altissimo di impegno civile, cultura democratica e responsabilità sociale. Valori che sentiamo nostri, come Banche di Credito Cooperativo, perché sono alla base della nostra missione: sostenere lo sviluppo delle comunità attraverso la partecipazione, la mutualità e la fiducia reciproca”. È il commento di Mauro Fabbretti, presidente della Federazione BCC dell’Emilia-Romagna, intervenuto oggi alle commemorazioni tenutesi a Forlì in occasione del XXXVII anniversario dell’assassinio del professor Roberto Ruffilli.

“Nato e vissuto nella nostra Emilia-Romagna, Ruffilli è stato un fine intellettuale, un appassionato studioso e testimone del pensiero democratico, capace di leggere il presente e di immaginare il futuro con grande lucidità e profondità – ha proseguito Fabbretti durante la tavola rotonda “Riforme istituzionali: l’attualità del pensiero di Roberto Ruffilli”, svoltasi presso il Teaching Hub del Campus di Forlì – Alma Mater Studiorum Università di Bologna -. Ruffilli aveva colto in profondità il valore e la portata della tradizione sociale cattolica, quel corpus di valori che ha ispirato la nascita delle casse rurali, poi evolutesi nelle Banche di Credito Cooperativo. Quelle stesse casse, fondate sull’idea di una finanza al servizio della comunità, nascono su impulso degli insegnamenti impartiti dalla Rerum Novarum di Leone XIII e all’impegno di tanti sacerdoti e laici che hanno promosso un’economia solidale, radicata nei territori e attenta al bene comune. Il percorso odierno delle BCC dell’Emilia-Romagna affonda le radici in questa storia e continua a tracciare il solco di un impegno che guarda avanti. Ruffilli, con la sua riflessione sul ruolo della partecipazione democratica e sulla responsabilità sociale, ci ha lasciato un insegnamento prezioso: il cambiamento va interpretato con saggezza, senza mai smarrire i valori fondanti della convivenza civile. E proprio su questi valori si fonda la nostra missione: sostenere le comunità, promuovere il benessere diffuso e rendere il credito cooperativo un motore di sviluppo inclusivo e sostenibile”.

Durante l’evento è stato presentato il progetto promosso dalla Federazione insieme alla Fondazione Ruffilli e all’Università di Bologna, che comprende la pubblicazione di un volume di Scritti scelti del senatore-professore e l’istituzione di una borsa di studio dal titolo “Legalità quale elemento di sviluppo”, destinata a giovani studiosi e realizzata in collaborazione con il Campus di Forlì: “Abbiamo scelto di intitolare questa borsa alla legalità – ha spiegato Fabbretti – perché è uno dei capisaldi della nostra identità. Legalità significa rispetto delle regole, trasparenza, responsabilità verso la collettività. È il fondamento della fiducia, valore imprescindibile per il nostro operare quotidiano. E oggi, più che mai, sentiamo il dovere di investire nei giovani, affinché possano raccogliere il testimone di figure come Ruffilli e continuare a costruire un Paese più giusto e coeso”.

Ufficio stampa Federazione BCC Emilia-Romagna