Regione. Saldi estivi ai nastri di partenza: al via gli sconti da sabato 5 luglio

L’inizio ufficiale, in Emilia-Romagna, è fissato per sabato 5 luglio fino a martedì 3 settembre.

Si tratta di un momento molto atteso nel calendario commerciale, che rappresenta un’occasione doppia: da un lato consente ai commercianti di smaltire la merce di fine stagione, dall’altro offre ai clienti l’opportunità di fare acquisti vantaggiosi su capi d’abbigliamento, calzature e articoli stagionali rimasti invenduti.

A vigilare sul buon andamento dei saldi sarà la Polizia Locale, incaricata di effettuare controlli mirati sul rispetto delle regole stabilite, che prevedono l’obbligo per i commercianti di indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo iniziale, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale, così da offrire ai clienti informazioni trasparenti e complete.

La violazione delle norme sui saldi comporta sanzioni variabili tra 516 e 3.098 euro, secondo quanto previsto dall’art. 22 del decreto legislativo 114/1998. Tra queste, quelle che figurano con più frequenza sono la pubblicità ingannevole, l’assenza di cartellini informativi, la mancata distinzione tra merce scontata e non e l’esposizione poco visibile delle condizioni di vendita.

Per le attività, inoltre, non è obbligatorio concedere il cambio merce, salvo in caso di vizi occulti, mentre è sempre obbligatorio accettare pagamenti elettronici.

Si ricorda inoltre che in Emilia-Romagna, da dicembre 2013, non occorre più alcuna comunicazione sulla data di inizio e la durata dei saldi in base a quanto stabilito da una semplificazione nel campo delle liberalizzazioni del commercio introdotta con una specifica delibera di giunta.

Dal 5 luglio, dunque, sarà possibile passeggiare tra le vetrine delle città e dei centri commerciali, cogliendo le occasioni di un periodo che si conferma un vero e proprio rito dell’estate.