Regione: si spacciano per operatori Arpae. L’invito a segnalare i tentativi di truffa

Recentemente in Emilia-Romagna sono stati segnalati tentativi di truffa da parte di individui che si sono spacciati per operatori Arpae. L’Agenzia desidera sottolineare che i suoi tecnici non effettuano controlli su impianti di depurazione o distribuzione dell’acqua presso le abitazioni private. Gli operatori Arpae non entrano mai nelle case dei privati cittadini, se non previo appuntamento concordato con gli interessati. Si invita quindi a fare attenzione e a segnalare alle autorità competenti eventuali individui sospetti che si presentino come dipendenti Arpae.