Regione. Trasporti. Ferrante (Mit), Lavoriamo per velocizzare cantieri Ss67, fine lavori entro 2024. Per Ponte di ferro progettazione entro l’autunno. Tassinari (F.Italia): ‘Governo produce fatti concreti”

“Come promesso nella mia visita del maggio scorso, sono tornato a Rocca San Casciano per ribadire l’impegno che tutto il Mit, a livello di strutture politiche e tecniche, sta portando avanti per il completamento dei lavori sulla Ss67 ‘Tosco-Romagnola’. Il Governo continua ad essere concretamente vicino alla popolazione duramente colpita dall’alluvione, come ha fatto sin dal primo giorno. Stiamo lavorando per velocizzare i cantieri, consapevoli dell’importanza strategica della Ss67, con l’obiettivo di completare i principali interventi entro il 2024”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante a margine del sopralluogo che questa mattina ha effettuato sui cantieri della Ss67 con la deputata Rosaria Tassinari e il Responsabile della Struttura regionale di Anas, l’ingegner Aldo Castellari, e i dirigenti della società. A margine della visita, il Sottosegretario ha incontrato anche i sindaci del territorio.

“Sulla Ss67 abbiamo attivato interventi per 12,5 milioni di euro – aggiunge Ferrante – per ripristinare la viabilità, migliorare le condizioni di percorribilità e ridurre progressivamente le limitazioni imposte per la messa in sicurezza. Stiamo mettendo in campo tutte le azioni necessarie per ridurre i disagi causati dai lavori, che consentiranno di restituire ai cittadini un’arteria resiliente e riqualificata. Abbiamo inoltre programmato interventi pari a 24,5 milioni di euro per il rafforzamento dell’infrastruttura e la mitigazione del rischio idrogeologico. Vogliamo rilanciare lo sviluppo delle infrastrutture in tutto il territorio, per questo sono stati finanziati anche gli interventi di manutenzione straordinaria del Ponte di Ferro di Rocca San Casciano. La progettazione è in corso di validazione e posso confermare che l’avvio dei lavori è previsto nel corso dell’autunno. Continuiamo a lavorare per dare risposte concrete a cittadini e imprese, che – conclude Ferrante – non si sono arresi di fronte alle difficoltà e devono poter ripartire con il sostegno delle istituzioni”.