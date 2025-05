REGOLE CONDIVISE PER UN ‘DIVERTIMENTIFICIO’ A MISURA DI TUTTI. L’APPELLO DI RAFFAELLI (LEGA) ALLA GIUNTA ANGELINI

Riccione, 31 lug. “Il mondo della notte e del divertimento continua a rivestire un grande ruolo nel sistema turistico balneare della Romagna. Stiamo entrando nel periodo più ‘caldo’ dell’estate e nella collina riccionese esploderà il ‘divertimentificio’: un importante punto di forza della nostra offerta turistica che però non può essere a carico e a scapito di un quartiere, dei residenti e dei turisti. Serve dunque valorizzare il ruolo economico e turistico dei locali, ma parallelamente fissare regole per preservare la vivibilità dei quartieri interessati sul piano dei rumori, della pulizia e in particolare della sicurezza”.

Così in una nota Elena Raffaelli, capogruppo della Lega in Consiglio comunale.

“L’invito che rivolgo al sindaco Daniela Angelini e alla Giunta è quindi quello di giocare un ruolo chiave di coordinamento tra tutti gli attori interessati stabilendo responsabilità e attività per una corretta e equa gestione della guardiania agli accessi delle strade previsti dall’ordinanza e alla pulizia delle aree. Le discoteche hanno calendari e orari di chiusura differenti: di qui la necessità di formalizzare un accordo che impegni le parti a organizzare in maniera puntuale la chiusura dei viali, il servizio ‘steward’ e la pulizia. Angelini insieme all’amministrazione di Misano deve farsi parte attiva con i gestori per garantire il rispetto delle regole stabilite. È inaccettabile, infatti, che l’appello rivolto all’amministrazione riccionese da residenti e turisti di poter vivere in un quartiere sicuro e pulito sia caduto nel vuoto totale”.



Lega Romagna