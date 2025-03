Renzi promuove il modello Emilia-Romagna per il Centrosinistra nazionale

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha espresso un chiaro messaggio dal palco dell’Opificio Golinelli di Bologna, dove ha partecipato alla presentazione del suo nuovo libro L’influencer. In un momento di forte tensione internazionale, segnato dalla guerra e dai conflitti commerciali, Renzi ha ribadito la necessità di un cambiamento radicale nella politica italiana. Secondo lui, per affrontare le sfide globali, “servono politici, non influencer”, riferendosi così alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che accusa di concentrarsi troppo sui social media e sulla ricerca di consensi facili attraverso like e commenti positivi.

Il Modello Emilia-Romagna: Un’Opportunità per il Centrosinistra

Renzi ha poi lanciato una proposta per il centrosinistra, prendendo come esempio i successi elettorali della recente tornata regionale in Emilia-Romagna, dove il candidato del centrosinistra, il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, ha ottenuto una vittoria decisiva. “Quello che è successo con de Pascale alle ultime regionali è un modello che il centrosinistra dovrebbe seguire a livello nazionale”, ha sottolineato il leader di Italia Viva.

Un Invito all’Unità

Il segreto del successo, secondo Renzi, risiede nell’unità del centrosinistra: “Se ci si mette insieme senza veti, prendendo i voti delle persone, il centrosinistra vince. E così, la Meloni va a casa”, ha aggiunto, facendo riferimento alla possibilità di un’alternanza al governo. L’ex presidente del Consiglio ha ribadito che il centrosinistra deve muoversi con determinazione e senza divisioni interne, sfruttando l’opportunità di un fronte unito per fronteggiare le attuali difficoltà politiche e sociali.

Concludendo, Renzi ha invitato i suoi interlocutori a trarre ispirazione dall’esempio emiliano-romagnolo, per un rinnovato slancio del centrosinistra a livello nazionale.