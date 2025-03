RETE oggi alle 18 al Parco Ausa per parlare di ambiente, sviluppo economico virtuoso e nuovi strumenti di partecipazione attiva

RETE al Parco Ausa per parlare di ambiente, sviluppo economico virtuoso e

nuovi strumenti di partecipazione attiva

Ospite: Gian Luca Brasini, ex Assessore del Comune di Rimini

Un appuntamento informale per parlare di cose serie e di cosa avrà bisogno il Paese da qui in avanti.

In questo contesto, RETE organizza per giovedì 23 maggio, alle ore 18:00, un apericena nel Parco Ausa (lato ex stazione) durante il quale si potrà colloquiare con i candidati di RETE: Andrea Ciavatta, Gian Luigi Macina e un ospite d’eccellenza, qual è Gian Luca Brasini. Gli interventi saranno moderati da Gabriele Vitali.

Brasini – un curriculum importantissimo come manager aziendale presso le più importanti imprese del riminese e non solo – è stato Assessore Comunale durante entrambi i mandati del Sindaco Andrea Gnassi. In questo periodo ha ricoperto alternativamente le deleghe al bilancio, al patrimonio, allo sport, alle risorse umane e finanziarie, fundraising, rapporti con le società partecipate, organizzazione e personale.

Un ospite di grande esperienza, dunque, con cui condividere riflessioni e proposte su temi fondamentali quali territorio, economia virtuosa e bilancio partecipativo. Quest’ultimo argomento, in particolare, costituisce un tassello innovativo nel programma elettorale di RETE (disponibile su www.movimentorete.org), che promuove un nuovo strumento per la partecipazione attiva della popolazione alle politiche pubbliche legate al territorio.

Un appuntamento da non perdere. Naturalmente, ampio spazio al dibattito col pubblico.

Vi aspettiamo!

Movimento RETE