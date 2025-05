RIAPERTURA FILIALE DOMAGNANO PER BANCA DI SAN MARINO

San Marino, 28 ottobre 2024 – Banca di San Marino, in un ottica di continuità allo sviluppo dell’attività sul territorio, riapre dal 28 ottobre la Filiale di Domagnano, dopo un’importante ristrutturazione. La Filiale è stata completamente rinnovata all’insegna della funzionalità, del risparmio energetico e dei servizi per il Cliente.

Un rinnovamento concepito per offrire una nuova esperienza di servizio, sviluppato attorno alle necessità ed ai bisogni della Clientela, con un ambiente più luminoso ed accogliente, volto a migliorare l’esperienza di Filiale nel suo complesso.

Maggiore presenza di servizi avanzati con l’introduzione di nuovo personale dedicato alla consulenza e maggior snellezza per servizi di sportello.

La nuova Filiale – realizzata su progetto dell’Architetto Mirco Semprini e dell’Ufficio Gestione Immobili BSM, presenta i più alti standard in tema di risparmio energetico, razionalizzazione dei consumi e qualità dei materiali impiegati – vuole accentuare il tono contemporaneo e favorire un approccio relazionale evoluto.

Accanto alla tradizionalità degli sportelli, la filiale è stata arricchita con l’installazione di un’Area Self ATM per prelievi, pagamenti, bonifici e versamenti in massima sicurezza, attiva 24 ore su 24 con comodo accesso dalla superstrada e dotazione di parcheggi dedicati.

La Filiale BSM è inoltre l’unica filiale bancaria completamente operativa nel Castello di Domagnano, un segno che conferma nei fatti la vocazione di Banca di San Marino quale banca dei sammarinesi, attenta alle esigenze del territorio e della comunità, al servizio delle famiglie, delle persone e delle imprese della Repubblica.

Ad accogliere la clientela un team giovane, vivace e competente: due operatori front end, il Vice e il Responsabile di Filiale, più un nuovo consulente specializzato che prenderà servizio nei prossimi giorni.

Banca di San Marino – Filiale di Domagnano: orario di apertura al pubblico 8.30- 13.00 e 14,30- 16.00 da lunedì a venerdì – Tel. 0549 873530 – domagnano@bsm.sm