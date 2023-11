Ricci, Sindaco di Pesaro sulla discarica a Riceci:”Si chiudi immediatamente la partita e si individui un pianoB”

«Non si fanno discariche contro il parere del Comune e con tutta la popolazione trasversalmente contraria. Serve un piano b, ed è necessario accelerarne l’individuazione». Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci è intervenuto in Consiglio comunale sulla questione di Riceci, in risposta alla mozione e all’emendamento (bocciati) presentati dai consiglieri di minoranza Andreolli e Marchionni. «La procedura ormai è incanalata, se volete chiudere la questione Riceci dovete chiamare l’assessore regionale Aguzzi e fargli chiudere la partita, inutile chiedere le dimissioni del Cda di MMS». Una questione che, ha spiegato Ricci, può essere chiusa solamente da due enti: Regione Marche, appunto, e Provincia «che deve aspettare il tempo necessario delle osservazioni per chiudere la procedura». Ancora Ricci: «Invece di fare conferenze stampa su un ricorso dello scorso maggio, Aguzzi metta nero su bianco che non ci sono le distanze. Perché questa lettera sull’interpretazione autentica del consiglio Regionale non arriva? La vogliamo fare diventare una questione politica in vista della prossima campagna elettorale? Si faccia chiarezza anche sul piano regionale dei rifiuti dei prossimi dieci anni, c’è grande confusione».

Sul tema della discarica di Riceci «mi sono scontrato pubblicamente anche con l’Amministratore delegato di Hera e di Marche Multiservizi, dal quale poi è scaturita la necessità di procedere ad un piano b», continua. «Domani abbiamo una riunione dell’ATA sul piano dei rifiuti, che dice sostanzialmente che il nostro sistema è basato su due discariche, quella di Monteschiantello e di Ca’Asprete, che garantiscono il normale ciclo dei rifiuti fino alla fine del 2026. Non discuteremo di Riceci, ma della necessità di fare un’altra scelta entro quella data, per il futuro del territorio. A me interessa che nei prossimi anni le strade siano pulite, che le imprese possano avere un luogo per gestire i rifiuti e che questo sia il più sostenibile possibile e gestibile dal punto di vista aziendale. Continueremo a aumentare la raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti ma una soluzione per ciò che rimane va trovata. Personalmente credo che sia molto più facile lavorare sulle discariche esistenti, piuttosto che su una discarica nuova, ma sono consapevole che qualsiasi scelta può creare tensioni, ne discuteremo». Comune di Pesaro