Riccione accelera sulla mobilità green: nuove colonnine elettriche in arrivo

Una nuova spinta alla transizione ecologica arriva da Riccione, dove lunedì 26 maggio prenderanno il via i lavori per l’installazione di nuove infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli elettrici. Un intervento mirato a rafforzare il sistema di mobilità sostenibile urbana e a rendere più accessibili le alternative a zero emissioni.

I cantieri interesseranno due punti strategici della città: il parcheggio della Polizia locale in viale Empoli 31, dove sarà attivata una colonnina di ricarica abbinata a una wall box alimentata da un impianto fotovoltaico, e la sede comunale di viale Vittorio Emanuele II, dove verranno posizionate altre due wall box.

L’intervento è sostenuto da fondi europei nell’ambito della Politica di Coesione 2021–2027, con il supporto della Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo è duplice: da un lato ridurre le disuguaglianze territoriali in termini di sviluppo e infrastrutture, dall’altro incentivare un modello urbano più sostenibile, moderno e interconnesso.

Con l’arrivo di queste nuove postazioni, Riccione si conferma tra le città più attente alla sfida climatica, puntando su innovazione tecnologica ed energia pulita per abbattere le emissioni nocive e migliorare la qualità dell’aria. Un tassello in più nel mosaico della mobilità elettrica, che guarda al futuro con pragmatismo e visione.