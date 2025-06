Riccione accende l’estate con il Festival del Sole: 1.800 ginnasti da 15 nazioni per la 18ª edizione internazionale

Riccione si prepara ad accogliere la 18ª edizione del Festival del Sole, l’appuntamento estivo che trasforma la città nella capitale europea della “Ginnastica per tutti”. Dal 29 giugno al 4 luglio 2025, oltre 1.800 atleti provenienti da 15 nazioni diverse si ritroveranno nella Perla verde dell’Adriatico per vivere una settimana all’insegna dello sport, della cultura e dell’inclusione.

Il Festival del Sole si distingue per la sua atmosfera unica, dove non ci sono giudici né classifiche: a contare è solo la passione per la ginnastica, la gioia di esibirsi e la condivisione di emozioni tra partecipanti e spettatori. Le squadre – ben 70 in totale – sfileranno nel tradizionale corteo di apertura lungo viale Ceccarini, seguito dal galà inaugurale in piazzale Roma, location che ospiterà anche lo spettacolare galà di chiusura venerdì 4 luglio, con le esibizioni più applaudite della settimana.

L’evento gode di un respiro internazionale sempre più ampio: la promozione del Festival ha infatti riscosso successo anche oltre confine, durante manifestazioni come “Das Turnfest 2025” a Lipsia e la “Festa Federale di Ginnastica” a Losanna. Questo consolidamento testimonia il valore globale di una manifestazione che unisce giovani ginnasti da paesi come Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Inghilterra, Italia, Norvegia, Portogallo, Repubblica Ceca, San Marino, Scozia, Slovenia e Svizzera.

Le esibizioni si svolgeranno ogni pomeriggio dalle 17:30 e ogni sera dalle 20:30 in due prestigiose location a ingresso gratuito: Arena Roma in piazzale Roma e Arena Nord in piazzale Aldo Moro. Un’importante novità del 2025 sarà il giardino di Villa Mussolini, che ospiterà workshop condotti da esperti internazionali, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire tecniche e competenze in un ambiente suggestivo.

Durante l’intera settimana, Riccione si animerà con la presenza festosa delle delegazioni internazionali che coloreranno spiagge, piazze e vie cittadine. Il programma include anche feste serali in piscina e numerose attività collaterali, contribuendo a creare un clima di festa e condivisione che va oltre la competizione sportiva.

La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, sottolinea il valore e l’importanza del Festival: “È uno degli eventi più attesi dell’estate riccionese, capace di trasmettere valori positivi e di rappresentare lo spirito internazionale, accogliente e vivace della nostra città. Ogni edizione è un’occasione unica per far conoscere Riccione a giovani provenienti da tutto il mondo e per mostrare come sport, cultura e inclusione possano convivere in armonia.”

Patrocinato da Unicef, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, Coni, FGI, UISP e FISAC, il Festival del Sole è anche un importante volano per l’economia e il turismo locale, portando migliaia di presenze e contribuendo in modo significativo al tessuto economico del territorio