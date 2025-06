Riccione accende l’estate con la Hits’ Summer Night: i grandi dj per la Notte Rosa

Riccione si prepara a vivere una serata esplosiva all’insegna della musica e del divertimento.

Venerdì 20 giugno, in occasione della Notte Rosa, piazzale Roma si trasformerà in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per ospitare la Hits’ Summer Night, la grande festa musicale dell’estate.

A partire dalle 21:30, i riflettori si accenderanno su un evento unico pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età, con un mix irresistibile di hit storiche e successi recenti. Sul palco si alterneranno alcuni dei più iconici dj della scena italiana, pronti a far cantare e ballare tutto il pubblico.

Ad aprire la serata saranno due vere leggende del panorama dance: Max Monti e Claudio Coveri. Con la loro maestria nel mixaggio e una sensibilità musicale che ha segnato generazioni, porteranno in scena un viaggio emozionante attraverso i decenni. Max Monti, creatore dell’indimenticabile “Gam Gam”, farà rivivere l’energia che ha fatto la storia delle piste da ballo. Claudio Coveri, l’artista dietro “Ibiza” dei Desaparecidos, farà rivivere l’atmosfera travolgente di una delle hit più amate.

I due dj condurranno il pubblico in un viaggio musicale attraverso le hit degli anni ’90, accogliendo il pubblico di piazzale Roma con il loro “Benvenuti a Riccione ’90 e dintorni”, un format che incontra le sonorità più belle, spaziando dagli anni ’70 ai 2000, attraversando le epoche più iconiche della musica da ballare.

A rendere ancora più coinvolgente la serata sarà la voce di Marco Corona, che animerà tutta la piazza con la sua energia e simpatia, accompagnando il pubblico con sorprese e ospiti dal mondo musicale.

Alle 23, salirà sul palco Paoletta, voce storica del programma Radio Italia Party. Con lei arriva il format più ballato dell’estate, dove le canzoni italiane più amate, trasmesse ogni giorno da Radio Italia, si trasformano in un’esplosione di remix e mashup realizzati dai migliori producer del panorama nazionale.

A mezzanotte, come da tradizione, il cielo sopra Riccione si illuminerà di rosa: i fuochi d’artificio, visibili da tutta la costa, verranno lanciati in simultanea anche nelle altre località della riviera, unendo simbolicamente tutta l’Emilia-Romagna in un unico grande abbraccio di luce, musica ed emozione. La serata proseguirà con il dj set di Max Monti e Claudio Coveri, per celebrare e salutare la grande festa dell’estate con il ritmo delle hit che hanno fatto la storia.

Nel corso della settimana che precede la Notte Rosa, la Paoletta menzionerà il programma ufficiale della Notte Rosa di Riccione durante il suo show su Radio Italia. Un’occasione speciale per far conoscere al grande pubblico i principali eventi in programma e respirare in anteprima l’atmosfera unica del “Capodanno dell’estate”.

La Notte Rosa di Riccione

La Notte Rosa di Riccione prosegue con un ricco programma di eventi pensati per tutte le età. Dal 19 al 21 giugno, piazzale Ceccarini accoglie il “Kids Family Festival 2025”: spettacoli, talk, laboratori, installazioni e ospiti amatissimi da grandi e piccoli animeranno le tre giornate. Sabato 21 giugno (ore 22), l’appuntamento è in piazzale Roma con il gala di danza “Magia in movimento”, lo spettacolo ideato e diretto da Kledi Kadiu.

Sempre sabato 21 giugno, dalle 10:30 alle 21, piazzale San Martino farà da cornice al “Goovi Summer Wave”, l’evento gratuito dedicato al benessere, al beauty e al fitness, con sessioni di allenamento guidate da Michelle Hunziker.

Domenica 22 giugno (ore 5, spiaggia libera zona Marano – zona 133), la prima alba in controluce dell’estate riccionese vedrà protagonista Kledi Kadiu, nell’interpretazione del “Bolero” di Ravel, con coreografia di Michele Merola. A seguire, spazio alla voce di Syria, accompagnata alla chitarra da Tony Canto, con “A questo punto… la voglia, la pazzia”.

Comune di Riccione