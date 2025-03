Riccione. Accoltellato albanese di 24 anni, prognosi 30 giorni. Afferma di non conoscere chi lo ha ferito.

Un giovane di 24 anni, di nazionalità albanese, è stato accoltellato la sera di sabato, intorno alle 21:30, nei pressi del porto di Riccione, vicino al bagno 97. Dopo l’aggressione, il giovane è riuscito a trascinarsi per alcuni metri prima di crollare a terra davanti a un albergo situato in viale D’Annunzio.

Alcuni turisti presenti nell’hotel hanno immediatamente dato l’allarme, permettendo l’intervento del 118. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove ha ricevuto cure per le ferite riportate al fianco, giudicate guaribili in circa 30 giorni.

Dopo essere stato dimesso, il 24enne ha riferito di non conoscere il suo aggressore. I carabinieri di Riccione, già al lavoro per fare luce sull’accaduto, hanno sentito la vittima e stanno cercando possibili testimoni, dato che nella zona non sono presenti telecamere di sorveglianza. Le indagini sono in corso.