Riccione, al Playhall in gara 650 atleti per i Gold Assoluti: la scherma porta in città oltre 18.000 presenze tra aprile e maggio

Si chiude con il Campionato Nazionale Gold Assoluti il mese di grandi eventi schermistici ospitati al Playhall di Riccione, che da domani, venerdì 16 maggio, accoglierà quasi 650 atleti impegnati nelle ultime gare di qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti di Piacenza (5-10 giugno 2025).

La tre giorni rappresenta l’ultimo appuntamento del “trittico” di maggio, che ha già visto svolgersi il 61° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, con 3.141 giovani atleti in pedana e oltre 12.000 presenze, e i Campionati Nazionali Gold cadetti e giovani, con oltre 1.300 partecipanti e 4.000 presenze.

Complessivamente, la scherma ha generato oltre 18.000 presenze in città tra atleti, tecnici, familiari e appassionati, portando un notevole indotto turistico in un periodo strategico della stagione, alla vigilia dell’estate.

Le sei gare in programma al Playhall saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Scherma, per consentire anche a chi non potrà essere presente di seguire le sfide decisive per accedere alla rassegna tricolore.

Il Comune di Riccione conferma così la propria vocazione a città dello sport, in grado di attrarre grandi eventi nazionali e accogliere migliaia di visitatori grazie alla qualità delle strutture, all’organizzazione e all’efficienza del comparto turistico.