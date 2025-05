Riccione, al via i lavori per il nuovo Centro per l’Impiego: nascerà nell’ex scuola Fontanelle uno spazio moderno, efficiente e sostenibile

Un nuovo volto per l’ex scuola elementare Fontanelle: sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione del Centro per l’Impiego di Riccione, che sorgerà nell’edificio storico di viale Puglia, oggetto di un importante intervento di riqualificazione urbana e rigenerazione sostenibile. Il progetto, fortemente voluto dal Comune, coniuga valorizzazione del patrimonio architettonico, efficienza energetica e potenziamento dei servizi pubblici, in linea con le strategie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il nuovo centro occuperà una superficie di 583 metri quadri – oltre 200 in più rispetto all’attuale sede – e sarà progettato secondo un layout moderno e funzionale, con postazioni per colloqui, sale riunioni e ambienti per attività di gruppo. Sarà in grado di accogliere meglio un’utenza in costante crescita: sono circa 5.800 le persone servite ogni anno, e con l’aumento a 19 operatori il servizio potrà rispondere in modo più tempestivo ed efficace alla domanda del territorio.

I lavori in corso prevedono interventi di ristrutturazione conservativa, già avviati con il getto della nuova soletta al piano terra e la rimozione delle vecchie cisterne. A breve seguiranno le attività di sorveglianza archeologica, supervisionate dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, a cui farà seguito l’ampliamento della struttura.

Il progetto non si limita alla sola funzionalità: sarà un edificio ad alta efficienza energetica, dotato di soluzioni innovative per il risparmio e l’autonomia energetica, perfettamente coerente con la visione di uno sviluppo urbano sostenibile e inclusivo portato avanti dall’amministrazione comunale.

Il nuovo Centro per l’Impiego nasce dalla collaborazione tra il Comune di Riccione e l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna, a cui è stato concesso l’edificio in uso gratuito. L’Agenzia investirà 1,4 milioni di euro, a cui si aggiungono 900 mila euro da parte del Comune, per un totale di 2,3 milioni di euro di investimento, finanziato anche con fondi europei del programma NextGenerationEU.

La conclusione dei lavori è prevista per maggio 2026. L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso una Riccione più moderna, inclusiva e sostenibile, capace di valorizzare il proprio patrimonio storico e, al contempo, di offrire servizi all’altezza delle esigenze di cittadini e imprese.