Riccione. Al via i lavori per il rinnovamento dell’acquedotto e il rifacimento degli asfalti nella zona Punta dell’Est

A partire da giovedì 3 aprile, Hera, in collaborazione con il Comune di Riccione, avvierà i lavori di rinnovamento della rete idrica nella zona di Punta dell’Est, un intervento strategico che riguarderà i viali Nizza, Reno, Ticino, Rubicone, Adda, Bormida, Scrivia, Panaro, Brenta, Mincio, Sesia, Volano, Isonzo ed Emilia.

Questi lavori, che saranno realizzati da Hera, fanno parte di un progetto più ampio, che include la sostituzione delle vecchie condotte con nuove tubazioni in PVC, dal diametro compreso tra De 90 e De 110 mm, per un totale di circa 2.000 metri di rete. Il miglioramento della rete idrica ha come obiettivo non solo il potenziamento e la durabilità delle infrastrutture, ma anche una maggiore efficienza nella gestione della risorsa idrica, con un conseguente abbattimento delle perdite d’acqua. Inoltre, il progetto si inserisce nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), rispondendo alle esigenze di sostenibilità e modernizzazione della rete.

“L’avvio di questi lavori, realizzati da Hera, rappresenta una grande opportunità per migliorare la qualità dei servizi che offriamo ai nostri cittadini, in un’ottica di sostenibilità e modernizzazione delle infrastrutture – osservano la sindaca di Riccione Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola -. Il rinnovo della rete idrica, unitamente alla riqualificazione dei marciapiedi e degli asfalti del quartiere, contribuirà in maniera significativa al miglioramento complessivo della zona Punta dell’Est, con l’obiettivo di rendere il nostro territorio ancora più sicuro e vivibile. L’intervento si inserisce nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sta supportando progetti di grande valore per il futuro della nostra città”.

Hera si impegna a minimizzare i disagi causati dai lavori, informando costantemente la cittadinanza e adottando tutte le misure necessarie per garantire la continuità del servizio.

Per qualsiasi emergenza o segnalazione relativa al servizio idrico, fognario o di depurazione, i cittadini possono contattare gratuitamente il numero verde 800.713.900, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Comune di Riccione