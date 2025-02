Riccione. Al via i lavori per un nuovo parcheggio pubblico all’ospedale Ceccarini

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico presso l’ospedale Ceccarini, lato viale Frosinone. Il progetto, pensato per migliorare l’accessibilità all’ospedale, prevede la creazione di 84 nuovi posti auto, con aree dedicate a persone con disabilità, donne in gravidanza e veicoli elettrici: sono previste infatti colonnine di ricarica.

L’intervento non si limiterà alla sola realizzazione del parcheggio, ma comprenderà anche un significativo miglioramento dell’area circostante, dopo che lo scorso anno è stata inaugurata la nuova rotatoria all’incrocio con la Statale Adriatica. Verranno piantati nuovi alberi, installata un’illuminazione pubblica moderna, realizzato un impianto di irrigazione e posizionati nuovi parcometri per agevolare la gestione della sosta. Inoltre, il progetto include l’ampliamento del marciapiede e la creazione di una pista ciclabile protetta, che si collegherà a quella di viale Ceccarini, per favorire la mobilità sostenibile e la sicurezza di pedoni e ciclisti.

Durante il periodo dei lavori, i cittadini potranno usufruire gratuitamente del parcheggio della Coop in via Berlinguer, beneficiando così di un’alternativa comoda e accessibile.