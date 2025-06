Riccione: al via i tavoli di lavoro per il Programma Attuativo 2025 del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale

Il Distretto socio-sanitario di Riccione dà il via a un percorso partecipato per la definizione del Programma Attuativo 2025 del Piano di Zona, strumento fondamentale per la pianificazione annuale dei servizi sociali e sanitari sul territorio.

Un welfare di comunità più integrato e partecipato

A partire da martedì 1 luglio, si svolgeranno i tavoli tematici organizzati presso la Biblioteca comunale di Riccione (viale Lazio, 10), con il coinvolgimento di enti locali, Azienda USL della Romagna, istituzioni scolastiche, enti del Terzo settore, sindacati e altri stakeholder del territorio. L’obiettivo è costruire una rete di servizi sempre più aderente ai bisogni reali della comunità, puntando su corresponsabilità e collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

Il Programma Attuativo traduce in azioni concrete e risorse gli obiettivi strategici condivisi nel Piano di Zona, diventando così il punto di riferimento per interventi sociali e sanitari efficaci e mirati.

Il calendario degli incontri

Martedì 1 luglio 14:30 – 16:15 Tavolo non autosufficienza / Area anziani 16:30 – 18:15 Tavolo non autosufficienza / Area disabili

Mercoledì 2 luglio 14:30 – 16:30 Tavolo minori, famiglie e giovani

Giovedì 3 luglio 15:00 – 17:00 Tavolo povertà



Tutti gli incontri si terranno nella sala conferenze della Biblioteca comunale.

La chiusura del percorso sarà affidata a un’assemblea plenaria finale, giovedì 10 luglio dalle 15:30 alle 17:30, presso la Sala del Consiglio Comunale di Riccione (viale Vittorio Emanuele II, 2), durante la quale saranno presentati e discussi gli esiti dei lavori.

Un risultato condiviso per una comunità più inclusiva

Al termine di questo percorso partecipato, sarà redatto il Programma Attuativo 2025, frutto della sinergia tra tutti gli attori coinvolti. L’obiettivo è tradurre le priorità emerse in interventi concreti, per un sistema sociale e sanitario che sappia rispondere in modo sempre più efficace e inclusivo alle esigenze della comunità di Riccione.