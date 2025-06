Riccione, al via i tavoli tematici per il Piano di Zona 2025 sulla Salute e il Benessere Sociale

Prenderà ufficialmente il via il 1° luglio 2025 il percorso partecipato per la definizione del Programma Attuativo 2025 del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto di Riccione. L’iniziativa coinvolge i Comuni del Distretto, l’Azienda USL della Romagna, le Istituzioni scolastiche, il Terzo Settore, i Sindacati e altri stakeholders del territorio, in un’ottica di condivisione, corresponsabilità e progettazione integrata.

I lavori si articoleranno in una serie di tavoli tematici che si svolgeranno presso la Biblioteca comunale di Riccione, in via Lazio 10, e si concluderanno con una plenaria pubblica giovedì 10 luglio presso la Sala del Consiglio comunale di Riccione.

Calendario degli incontri

Tavolo Non Autosufficienza e Inclusione

Martedì 1 luglio

Ore 14:30 – 18:15

Area Anziani: 14:30 – 16:15

Area Disabili: 16:30 – 18:15

Tavolo Minori, Famiglie e Giovani

Mercoledì 2 luglio

Ore 14:30 – 16:30

Tavolo Povertà

Giovedì 3 luglio

Ore 15:00 – 17:00

Plenaria di restituzione

Giovedì 10 luglio

Ore 15:30 – 17:30

Sala del Consiglio – Comune di Riccione, Via Vittorio Emanuele II n. 2

Un percorso condiviso per il benessere del territorio

Durante i tavoli saranno monitorate le azioni già in corso, analizzati i bisogni emergenti della comunità e raccolte proposte migliorative, con l’obiettivo di redigere un documento realmente calato sulle necessità del territorio.

Il Programma Attuativo 2025 rappresenterà il risultato di un lavoro sinergico tra enti, servizi e cittadini, consolidando una rete di intervento sociale fondata su integrazione, co-progettazione e inclusione.

La pubblicazione dell’avviso e del calendario degli incontri sul sito del Comune di Riccione assolve alla funzione di evidenza pubblica.