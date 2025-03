Riccione, al via il programma di camminate per il benessere con l’Associazione Alzheimer Rimini

A partire dal 25 marzo e fino al 10 giugno, ogni martedì mattina Riccione ospiterà un ciclo di camminate gratuite, organizzato dall’Associazione Alzheimer Rimini in collaborazione con il Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze di Rimini (Ausl della Romagna) e il Comune di Riccione. L’iniziativa, intitolata “Camminando insieme”, mira a promuovere il benessere fisico e mentale dei partecipanti, in particolare per coloro che sono coinvolti nei progetti per il mantenimento della salute cognitiva.

Ogni settimana, i partecipanti si ritroveranno alle 9:15 nel Parco degli Olivetani (viale Massaua 26) per un’ora di camminata guidata da esperti formati come “walking leader”. I percorsi, studiati per favorire l’inclusività e l’attività fisica leggera, sono aperti a tutti, comprese le persone che desiderano condividere questa esperienza con familiari o amici.

Il programma, che rientra nel Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto di Riccione, è completamente gratuito e ha l’obiettivo di favorire il benessere sociale, la socializzazione e la salute mentale. Ogni camminata terminerà con una breve sosta conviviale in un bar locale, per un momento di relax e socializzazione.

I partecipanti si ritroveranno nel parcheggio pubblico di fronte al ristorante “Piada d’Oro” (Via Arezzo 2), vicino alla “Rotonda dei cavalli” e al Circolo di Buon Vicinato “I Villaggi”, dove l’Associazione Alzheimer Rimini svolge regolarmente le sue attività.