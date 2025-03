Riccione, al via le adesioni per il servizio di scrutatore ai Referendum di giugno 2025

A partire dal 21 marzo e fino al 13 maggio, i cittadini di Riccione iscritti nell’Albo degli scrutatori hanno la possibilità di comunicare la propria disponibilità per prestare servizio ai seggi durante i Referendum previsti per l’8 e il 9 giugno 2025.

L’amministrazione comunale ha aperto ufficialmente la procedura di adesione, che potrà essere effettuata in due modalità: attraverso il portale online del Comune, autenticandosi con SPID o CIE, oppure scaricando il modulo da inviare al Servizio URP via e-mail all’indirizzo protocollo@comune.riccione.rn.it.

Le richieste saranno poi inoltrate alla Commissione Elettorale Comunale, che avrà il compito di nominare gli scrutatori effettivi e i sostituti, come previsto dalla normativa. Il termine ultimo per l’invio delle adesioni è fissato per il 13 maggio 2025.

Questa è un’occasione importante per i cittadini di Riccione di contribuire attivamente alla democrazia e al corretto svolgimento del voto, un servizio fondamentale che garantisce la regolarità e l’efficienza del processo elettorale.