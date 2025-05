Riccione. Alissa Jung e Luca Marinelli ospiti d’eccezione in sala al Cinepalace per la proiezione del film “Paternal Leave”

Un appuntamento da non perdere a Riccione domani, giovedì 15 maggio, dedicato al grande cinema europeo e alle sue voci più interessanti. Alle 16:30, presso il Cinepalace, si terrà un evento speciale che vedrà protagonisti Alissa Jung e Luca Marinelli, due dei volti più apprezzati del panorama cinematografico contemporaneo, in un incontro moderato da Daniele Gualdi, presidente di Riccione Teatro.

L’evento sarà l’occasione per assistere alla proiezione di “Paternal Leave”, un film intenso e poetico scritto e diretto dalla stessa Alissa Jung. La pellicola, interpretata dal protagonista Luca Marinelli e dalla giovane promessa Juli Grabenhenrich, affronta tematiche profonde come l’identità, la paternità e il bisogno di risposte interiori. Un racconto delicato e potente che ha già riscosso grande successo alla 75esima edizione della Berlinale, nella sezione Generation, dove ha emozionato pubblico e critica con la sua narrazione coinvolgente e il suo stile delicato.

Al termine della proiezione, il pubblico avrà l’opportunità di partecipare a un dibattito in sala con gli ospiti, un momento prezioso per conoscere da vicino le esperienze e le intuizioni dei protagonisti. Un’occasione unica per scoprire i retroscena di un’opera che tocca corde profonde e universali e per dialogare con due figure di spicco del cinema europeo odierno.

L’evento rappresenta un vero e proprio ponte tra pubblico e creazione artistica, offrendo un momento di riflessione e di scoperta nel cuore di Riccione, città che da sempre si distingue per la sua vivacità culturale e il suo amore per il cinema.



I biglietti sono acquistabili al botteghino del Cinepalace oppure sul sito www.giometticinema.com e sull’App Webtic Giometti Cinema.