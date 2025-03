Riccione: ampliamento della ZTL con nuove telecamere e modifiche alla viabilità in via Mura Porta Fiume

Entro aprile, il sistema di videocontrollo dei varchi della Zona a Traffico Limitato (ZTL) di Riccione sarà potenziato con l’installazione di dieci nuove telecamere. Il progetto, che rientra in un ampliamento della sorveglianza nel centro storico, include anche modifiche alla viabilità, come il rifacimento della segnaletica in via Mura Porta Fiume.

Le nuove telecamere, finanziate anche grazie a un contributo regionale di 175 mila euro, si aggiungono a tre impianti già attivi in piazza del Popolo, via Cesare Battisti e Barriera in corso Sozzi, con l’obiettivo di ottimizzare il controllo dei varchi di ingresso e uscita dalla ZTL. I nuovi impianti entreranno in funzione in due fasi: il 3 e 4 aprile si procederà con il rifacimento della segnaletica in via Mura Porta Fiume, dove sarà modificato il senso di marcia, consentendo il transito verso via San Martino. Questa modifica è necessaria per l’attivazione delle telecamere nella zona di San Domenico, prevista per fine mese.

Nel frattempo, sono in corso le operazioni di programmazione delle sette restanti telecamere, che andranno a completare il sistema di videocontrollo. Queste tecnologie permetteranno di monitorare in modo più preciso i transiti abusivi, soprattutto grazie al nuovo software che integrerà tutte le telecamere, rendendo il sistema ancora più efficiente.

Le modifiche alla ZTL non comporteranno cambiamenti nei perimetri o negli orari, ad eccezione di via Isei, che vedrà un allineamento degli orari di accesso al varco di Porta Santi: dalle 03:00 alle 05:00 nei giorni feriali, mentre sarà attiva 24 ore su 24 nei giorni festivi. Gli utenti muniti di permessi continueranno ad accedere senza modifiche, ma i transiti non autorizzati saranno monitorati con maggiore attenzione.

Il nuovo disciplinare di gestione della ZTL, entrato in vigore dal 1° marzo, ha aggiornato le sigle dei permessi. I permessi già rilasciati resteranno validi e verranno adeguati al nuovo regolamento al momento del rinnovo, previsto entro febbraio 2026, mentre i veicoli nella lista bianca dovranno adeguarsi entro agosto 2025.

Le modifiche sono state pensate per migliorare la gestione del traffico e garantire un maggiore controllo sulla zona, per la sicurezza e il decoro del centro storico.