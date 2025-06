Riccione, aperta la gara per il servizio di trasporto turistico con trenino gommato per il periodo 2026-2030

È stata pubblicata la procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di trasporto persone a fini turistici mediante trenino gommato a Riccione, per gli anni 2026-2030. La gara, indetta secondo gli articoli 71 e 108 del Decreto Legislativo 36/2023, è rivolta agli operatori interessati a gestire il servizio di trasporto turistico con trenino nel territorio comunale.

Per consultare i documenti di gara e presentare le offerte è possibile visitare la pagina dedicata sul portale SATER all’indirizzo:

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@11118703/?searchterm=

La pubblicazione ufficiale è disponibile anche sul portale della trasparenza amministrativa PVL al link:

https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/bandi/27d61e81-f6fd-41bd-a46c-7f11ee4baf8e?ricercaArchivio=false

L’obiettivo dell’iniziativa è migliorare l’offerta turistica di Riccione potenziando il servizio di mobilità con mezzi ecologici e accessibili, in linea con le strategie di sviluppo sostenibile e accoglienza rivolte ai turisti.