Riccione, arrestato cittadino marocchino per tentato furto e resistenza al vigilante

Un uomo di 39 anni, cittadino marocchino senza permesso di soggiorno, è stato arrestato ieri pomeriggio dai Carabinieri a Riccione con l’accusa di rapina impropria. L’intervento è scaturito da una segnalazione relativa a un furto presso un negozio nel centro cittadino.

Secondo quanto riferito, il sospetto era stato osservato dal personale del negozio mentre tentava di appropriarsi di merce riposta sugli scaffali, inserendola in uno zaino. Dopo aver pagato solo un articolo alle casse, l’uomo aveva cercato di uscire dal negozio senza saldare il resto. Fermato da un addetto alla vigilanza, il soggetto è stato accompagnato in un locale di sicurezza per i controlli.

Durante il controllo, il cittadino marocchino ha reagito con violenza, spintonando e minacciando il vigilante nel tentativo di fuggire. L’arrivo rapido dei Carabinieri ha permesso di bloccare l’uomo e portarlo presso gli uffici dell’Arma per le procedure di rito.

Gli accertamenti hanno evidenziato che l’individuo aveva numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio ed era privo di un permesso di soggiorno valido. Di conseguenza, è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo.