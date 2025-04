Riccione, arriva la parola fine sulla storica collaborazione con Radio Deejay

La tradizionale sinergia tra Radio Deejay e Riccione si è interrotta improvvisamente, segnando la fine di un legame durato decenni. L’addio, annunciato recentemente da un dirigente della nota emittente milanese, ha suscitato non poche reazioni sui social, dove il tono del messaggio lasciava trasparire profonda delusione e amarezza.

Nel corso degli anni, Radio Deejay aveva contribuito in modo significativo alla vita estiva della Perla Verde, animando la città con eventi, musica e un’atmosfera festosa che coinvolgeva residenti e turisti. Tuttavia, nonostante i tentativi di negoziazione per mantenere l’accordo, le condizioni prestabilite dal Comune di Riccione sembravano aver preso una piega decisiva. Le trattative, inizialmente avviate dopo l’apertura di un bando che coinvolgeva numerosi operatori del settore, non sono riuscite a evitare il divorzio, ormai consumato a distanza di dodici mesi dall’ultimo tentativo di incontro.

Il cambiamento è avvenuto in maniera tanto inaspettata quanto definitiva, segnando un punto di svolta per l’organizzazione degli eventi estivi in città. Mentre i dettagli contrattuali rimangono riservati, quanto accaduto evidenzia come anche collaborazioni di lunga data possano essere soggette a evoluzioni imprevedibili, in un contesto in cui decisioni strategiche e interessi amministrativi si intrecciano.

L’episodio lascia un segno profondo sulla tradizione estiva di Riccione, costringendo le istituzioni e gli organizzatori a riflettere su nuove formule per mantenere viva l’offerta di intrattenimento che ha sempre contraddistinto la città. Nonostante il passato ricco di successi e momenti memorabili, il recente cambiamento sottolinea l’importanza di un dialogo costante e trasparente tra le parti coinvolte.