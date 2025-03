Riccione. Assessorato al Turismo vacante: dichiarazione di Stefano Paolini coordinatore di Fratelli d’Italia Riccione

Stiamo percependo preoccupazione nei cittadini e noi di Fratelli d’Italia siamo parimenti in ansia. Se il sindaco Daniela Angelini non ritiene “una priorità” l’assessorato al turismo a ridosso di una programmazione importante e che deve essere continua e lungimirante, ci chiediamo se abbia a cuore l’economia della città, che vive di turismo. C’è un assessorato vacante dopo l’addio dell’assessore Garulli. Alla guida del possibile assessorato al Turismo si sono fatti tanti nomi, ma tutti hanno dato “forfait”. Il che rappresenta un immobilismo totale, su tutti i fronti. Riccione è ferma ed è preoccupante sia per i riccionesi, sia per l’”appeal” della località. Noi di Fratelli d’Italia speriamo che l’Amministrazione valuti una più oculata attenzione al comparto turistico. Ci auguriamo inoltre una collaborazione di tutta la politica affinché Riccione torni ad essere appetibile e fruibile di servizi ed eventi d’eccellenza.

Stefano Paolini

Coordinatore di Fratelli d’Italia Riccione