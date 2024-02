Riccione. Assunti 2 ufficiali e 4 agenti per il potenziamento del Corpo di Polizia locale

Il Corpo di Polizia locale del Comune di Riccione verrà ulteriormente potenziato con l’assunzione di quattro agenti e due funzionari a tempo indeterminato. Questa decisione, presa dall’amministrazione comunale, mira a garantire una maggiore presenza sul territorio e un controllo più efficace. L’obiettivo è di implementare una strategia operativa precisa per assicurare la sicurezza della città.

L’approccio scelto è quello di privilegiare le assunzioni a tempo indeterminato, al fine di avere personale stabile che possa acquisire una conoscenza approfondita del territorio e una formazione specifica nel tempo. Questa scelta rappresenta un cambio di rotta rispetto al passato, dove le assunzioni erano prevalentemente a tempo determinato.

Inoltre, il Comune ha deciso di emettere propri bandi per le assunzioni, anziché attingere da graduatorie esterne, per garantire reclutamenti più aggiornati e selezionare agenti altamente qualificati. Questo, nonostante comporti un onere maggiore da sostenere, è visto come un investimento per migliorare l’efficacia delle attività di controllo e vigilanza sul territorio.

Per supportare ulteriormente le attività di contrasto alla criminalità, verrà potenziato anche il reparto delle unità cinofile, aggiungendo un terzo cane alla squadra. Le unità cinofile si sono dimostrate molto utili nel contrastare lo spaccio di droga e contribuiscono a rendere le operazioni più efficaci.