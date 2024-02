Riccione. Auto ribaltata, la conducente liberata dai Vigili del Fuoco. Trasportata in ospedale

Incidente stradale oggi intorno alle ore 13 in viale Rimini all’incrocio con viale Montefiore Conca, a Riccione. L’incidente ha coinvolto due veicoli. Secondo le prime informazioni, una donna di circa cinquant’anni alla guida di un’Alfa Mito ha perso il controllo del veicolo per cause ancora da definire. L’auto ha urtato una Fiat Panda che, a seguito dell’impatto, si è schiantata contro una pianta.

L’Alfa Mito, dopo la collisione, è finita capovolta, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare la conducente e mettere in sicurezza il veicolo. Temporanea chiusura della strada al traffico per lo svolgimento delle operazioni di soccorso.

Sul luogo dell’incidente anche un’ambulanza che ha fornito le prime cure alla donna prima del trasporto in ospedale. Attualmente, la sua condizione è oggetto di valutazione da parte del personale medico. A seguito dell’emergenza, è stato richiamato un elisoccorso, tuttavia è stato costretto a rientrare a causa della nebbia.

Sul posto anche la Polizia Municipale di Riccione per i rilievi di legge e per indagare sulla dinamica dell’incidente.