Riccione. Autore di diversi reati nella Perla Verde: arrestato dai carabinieri giovane nordafricano

Nel corso del pomeriggio di sabato 17 giugno, nell’ambito dei servizi volti a contrastare il fenomeno delle “baby gang”, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nor di Riccione hanno arrestato un giovane di origine nordafricana per i reati di furto aggravato continuato, indebito utilizzo di una carta di credito e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, a seguito della segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa in merito ad un furto commesso all’interno di un negozio di abbigliamento di Riccione i militari si attivavano immediatamente, per porsi alla ricerca del presunto autore, sulla base della descrizione fornita dalla titolare dell’esercizio commerciale. Poco dopo, i militari hanno rintracciato il soggetto descritto, peraltro già controllato nei giorni precedenti sempre nelle strade centrali di Riccione, e lo conducevano in caserma per gli accertamenti del caso.

Il giovane indossava ancora uno dei capi di abbigliamento asseritamente sottratti all’interno del negozio, ma la sorpresa si aveva all’esito della perquisizione personale che i Carabinieri effettuavano nei suoi confronti. Non solo lo trovavano in possesso di un telefono cellulare, somme di denaro ed una carta di credito che aveva rubato poche ore prima ad una turista nordeuropea, in vacanza nella Perla Verde, ma anche di due plance di hashish, del peso totale di oltre 40 grammi, debitamente poste in sequestro.