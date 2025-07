Riccione. Bambina in sedia a rotelle cade in canale durante i fuochi della Festa della Madonna del Mare, soccorsa da un Carabiniere

Durante le celebrazioni della Festa della Madonna del Mare a Riccione, un episodio di potenziale tragedia si è risolto con un intervento tempestivo. La sera di domenica, poco prima di mezzanotte, mentre si svolgevano i tradizionali fuochi d’artificio, una bambina di 9 anni, che utilizza una sedia a rotelle, si trovava con la famiglia sulla banchina del porto. Per cause accidentali, la carrozzina ha perso l’equilibrio ed è caduta nel canale, che in quella zona raggiunge i due metri di profondità.

Un appuntato dei Carabinieri, fuori servizio e presente tra il pubblico, ha notato immediatamente la scena e si è tuffato in acqua per soccorrere la piccola. Raggiunta la bambina, ancora legata alle cinture di sicurezza, ha liberato la sedia e la ha portata in superficie, assicurandosi che fosse in sicurezza. La bambina, colta da grande spavento ma senza ferite, è stata prontamente assistita dai sanitari presenti all’evento e successivamente riconsegnata ai familiari, turisti lombardi in vacanza.

L’intervento del carabiniere è stato accolto con applausi tra i presenti, e la bambina ha potuto riabbracciare i propri cari in un momento di sollievo generale. La pronta risposta dei soccorritori ha evitato conseguenze più gravi, confermando l’importanza della vigilanza durante eventi pubblici di grande affluenza.