Riccione, blitz antidroga sul litorale: pusher incastrato con 10 grammi di cocaina nascosti nelle sigarette

I Carabinieri intervengono nella zona sud dopo i controlli potenziati per Ferragosto. Arrestato un 36enne, in tasca oltre 500 euro in contanti. La strategia di controlli mirati messa in campo in vista del Ferragosto ha portato a un nuovo arresto per spaccio di stupefacenti sul litorale. Nel mirino dei Carabinieri della Compagnia di Rimini è finito un 36enne riccionese, disoccupato, sorpreso a cedere un involucro con 10 grammi di cocaina nascosti all’interno di un pacchetto di sigarette.

Il fermo è scattato dopo che i militari, impegnati in un servizio antidroga nella zona sud della città, hanno notato il presunto pusher mentre veniva avvicinato da un giovane e concludeva un rapido scambio. Il successivo controllo ha permesso di recuperare la sostanza e di trovare, nelle tasche dell’uomo, oltre 500 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dello spaccio.

L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di droga, mentre il 36enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.