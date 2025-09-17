Riccione candida al Fondo Unico Nazionale per il Turismo 2025 la riqualificazione di viale Parini e del ponte di viale Dante

Il Comune di Riccione ha approvato il progetto di riqualificazione che interesserà viale Parini, nel tratto compreso tra viale D’Annunzio e viale Dante, e il ponte di viale Dante tra viale Parini e viale Bellini. Si tratta di un intervento che si inserisce in un percorso già avviato dall’amministrazione con la nuova passeggiata di viale Bellini, già completata, e con quella di viale Parini, che sarà conclusa dopo l’estate.

L’area sarà trasformata in uno spazio urbano moderno e multifunzionale: la passeggiata verrà resa più ampia e accessibile, arricchita da arredi e spazi verdi, mentre il ponte di viale Dante diventerà un vero e proprio palcoscenico urbano, pronto ad accogliere eventi culturali, sportivi e turistici durante tutto l’anno. Un ridisegno che punta a restituire qualità e vivibilità a una parte strategica della città, rendendola al tempo stesso più accogliente per i cittadini e più attrattiva per i visitatori.

Il progetto ha un valore complessivo di un milione e mezzo di euro e sarà candidato al Fondo Unico Nazionale per il Turismo 2025, con un contributo richiesto al Ministero del Turismo e una quota significativa garantita dal Comune.

La sindaca di Riccione, Daniela Angelini: «Con questo intervento prosegue la grande opera di rigenerazione urbana che sta cambiando il volto di Riccione. Dopo il nuovo viale Ceccarini, il Lungomare del Sole, la riqualificazione del porto e le nuove passeggiate di viale Bellini e viale Parini, ora ci concentriamo su un’area che diventerà il cuore pulsante degli eventi e della socialità cittadina. Non è solo una riqualificazione estetica: è un progetto che valorizza l’identità di Riccione e la sua vocazione turistica, rafforzando al tempo stesso la qualità della vita quotidiana dei cittadini e l’attrattività della città durante tutto l’anno».

Comune di Riccione