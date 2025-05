Riccione capitale del collezionismo con il doppio appuntamento del “Convegno filatelico numismatico”

Dal 9 al 10 maggio il Palazzo del Turismo ospita l’edizione primaverile di uno degli appuntamenti storici del calendario di Riccione: il “Convegno filatelico numismatico”, tradizionalmente in programma a fine estate. Considerata tra le manifestazioni più qualificate a livello nazionale, l’evento vedrà la partecipazione di circa settanta espositori selezionati provenienti da tutta Italia.

Nel corso delle due giornate, collezionisti, esperti e appassionati avranno l’occasione di ammirare e acquistare monete, medaglie, francobolli, banconote, documenti di storia postale, titoli azionari e obbligazionari fuori mercato (scripofilia), oltre ad accessori per il collezionismo. L’ingresso è libero e aperto a tutti, con orario continuato: venerdì 9 maggio dalle 9 alle 18 e sabato 10 maggio dalle 9 alle 17.

Grazie al protocollo d’intesa siglato con Numismatica Riminese, organizzatrice dello storico convegno, è stata confermata la collaborazione per la realizzazione di due edizioni annuali nel triennio 2025–2027. Da alcuni anni, infatti, il convegno torna regolarmente a Riccione in primavera e a fine estate, rappresentando un punto di riferimento per il settore, apprezzato sia per la qualità degli espositori che per la varietà e la ricchezza dei contenuti proposti. L’accordo consolida ulteriormente il valore e la continuità di un evento che, da decenni, contribuisce a promuovere la cultura del collezionismo e a valorizzare il patrimonio storico attraverso oggetti unici, ricchi di memoria e fascino.

Il prossimo appuntamento è già in calendario dal 4 al 6 settembre, sempre al Palazzo del Turismo e si preannuncia particolarmente speciale: sarà infatti l’occasione per celebrare la 75esima edizione del Convegno, un traguardo importante nella storia della manifestazione. L’edizione di fine estate, da sempre di grande rilievo, avrà un respiro internazionale grazie alla partecipazione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di Poste San Marino, delle Poste Magistrali dell’Ordine di Malta, del Cfn – Commercializzazione filatelica e numismatica – Città del Vaticano e di diversi espositori provenienti dall’estero.

Ad anticiparlo, da domenica 25 agosto a martedì 3 settembre, tornerà anche il tradizionale mercatino con la mostra-scambio di filatelia e numismatica, organizzato da Federalberghi Riccione presso i Giardini Montanari: una rassegna molto apprezzata, che anima il centro città e coinvolge non solo i collezionisti, ma anche turisti e curiosi attratti da cartoline, monete, francobolli e oggetti rari.

Comune di Riccione