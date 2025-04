Riccione capitale del jazz: Amaro Freitas e Enrico Rava illuminano la primavera tra spiritualità e sperimentazione

Due concerti d’autore per due luoghi simbolici della città: la chiesa Mater Admirabilis e la Piramide del Cocoricò diventano teatri d’eccezione per la nuova edizione di Viva Riccione Jazz, la rassegna che sta trasformando la Perla Verde in un punto di riferimento per la musica d’autore.

Dopo l’ottimo debutto con Sergio Cammariere a Pasqua, la rassegna — voluta dal Comune di Riccione e organizzata insieme all’associazione musicale Gaspare Tirincanti — entra nel vivo con due nomi che rappresentano l’eccellenza assoluta del panorama jazz: Amaro Freitas e Enrico Rava.

Il Brasile mistico di Amaro Freitas nella chiesa a pochi passi dal mare

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 24 aprile, ore 21, nella suggestiva cornice della chiesa Mater Admirabilis, nel cuore di Riccione. Sul palco, Amaro Freitas, pianista e compositore brasiliano tra i più influenti della scena jazz contemporanea. L’artista, atteso in Italia solo per tre date (Venezia, Torino e Riccione), presenterà il suo ultimo lavoro, Y’Y, un viaggio musicale che esplora la connessione tra uomo e natura, mescolando jazz avanguardista e spiritualità indigena.

La scelta della chiesa come location non è casuale: l’acustica naturale e l’atmosfera raccolta amplificano la dimensione meditativa del concerto, trasformando lo spazio sacro in un tempio laico dove il suono diventa rito e contemplazione. L’ingresso è libero, un’opportunità imperdibile per vivere un’esperienza sonora autentica e coinvolgente.

Enrico Rava sotto la Piramide: la tromba incontra l’architettura iconica del Cocoricò

Domenica 27 aprile, sempre alle 21, sarà la volta di Enrico Rava con il progetto Fearless Five. Il decano del jazz italiano salirà sul palco insieme a un quintetto di giovani musicisti per un live che promette emozione, lirismo e improvvisazione.

La location? L’emblematica Piramide del Cocoricò, storico club e monumento culturale di Riccione, oggi riscoperto anche come spazio per eventi artistici. Il dialogo tra la tromba rarefatta di Rava e l’architettura avveniristica del Cocoricò promette scintille: un incontro tra generazioni, estetiche e visioni musicali, in un luogo che da decenni segna l’immaginario collettivo.

L’ingresso è a pagamento, con biglietti disponibili su ticketone.it e presso lo IAT del Palazzo del Turismo (piazzale Ceccarini, 11).

Viva Riccione Jazz, una primavera da ascoltare

Con Viva Riccione Jazz, la città si conferma laboratorio culturale aperto al contemporaneo, in cui il jazz diventa linguaggio universale e ponte tra culture, stili e generazioni. Tra luoghi simbolici e artisti internazionali, la musica è protagonista di una primavera che guarda oltre il turismo, puntando su qualità e visione.