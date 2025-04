Riccione. Capodanno: potenziati i servizi di controllo della Polizia locale. Tutte le informazioni utili sul trasporto pubblico

Potenziati i controlli del territorio, divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri e confezioni di vetro, orari prolungati per l’esercizio dell’attività di intrattenimento musicale, più corse per il trasporto pubblico. Tutto pronto a Riccione per festeggiare il Capodanno in piena sicurezza.

Potenziamento dei controlli

In vista delle festività di fine anno, il Corpo intercomunale di Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano ha potenziato i controlli sul territorio. L’attività di presidio sarà intensificata, in particolare nei turni pomeridiani e serali, con una presenza mirata nelle zone di maggiore afflusso.

Gli equipaggi opereranno nelle principali aree di eventi e intrattenimento, come piazzale Roma, viale Ceccarini, i lungomari e viale Dante, con un servizio di pattugliamento a piedi in viale Ceccarini per contrastare situazioni di degrado urbano e garantire il decoro. Inoltre, particolare attenzione sarà dedicata al Metromare, con controlli regolari da parte dell’unità cinofila per prevenire l’uso di sostanze stupefacenti.

Nei giorni di maggiore afflusso, 31 dicembre e 1° gennaio, saranno operativi in città una media di tredici equipaggi (otto soltanto durante la notte di Capodanno), garantendo una presenza capillare e migliorando la sicurezza urbana per la tutela di cittadini e visitatori: le operazioni saranno focalizzate sulla prevenzione della guida in stato di ebbrezza e su altre condotte pericolose.

I sequestri di droga nel fine settimana

Nel fine settimana appena trascorso sono stati effettuati dalla Polizia locale controlli anche con l’ausilio dell’unità cinofila lungo le aree del trasporto pubblico e in particolare lungo le linee del Metromare che hanno permesso di identificare e segnalare all’Autorità competente quattro uomini, tutti stranieri, per la detenzione di sostanza stupefacente, tra cui hashish e cocaina rosa pari a 35 grammi.

Il 31 dicembre la musica continua fino alle 3

Il 31 dicembre è consentito, in occasione del festeggiamento del Capodanno, l’esercizio dell’attività di intrattenimento musicale fino alle ore 3 del 1° gennaio 2025, ad esclusione dei locali da ballo in possesso di licenza di pubblico spettacolo.

Divieto distribuzione di contenitori di vetro

Come di consueto, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno, è previsto anche il divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri e confezioni di vetro. Il divieto sarà vigente dalle ore 20 del 31 dicembre 2024 alle ore 6 dell’1 gennaio 2025 e avrà validità in tutta la zona a mare della linea ferroviaria, compresa la spiaggia.

Oltre la vendita, è fatto in generale divieto, durante gli orari di svolgimento degli eventi, di accedere con bottiglie, recipienti e contenitori di vetro alle aree interessate dai festeggiamenti. Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica o nelle lattine e di somministrare o consentire il consumo delle bevande in vetro all’interno dei locali e nelle aree esterne private o autorizzate per l’occupazione di suolo pubblico ai fini della somministrazione.

Trasporto pubblico locale

La notte del 31 dicembre il trasporto pubblico locale, compreso il Metromare, fornirà un servizio notturno e gratuito dalle ore 20 fino a notte inoltrata. Per il Metromare sono previste corse ogni 15 minuti: ultima corsa in partenza da Rimini alle ore 3.30, ultima corsa in partenza da Riccione alle ore 3.26.

La Linea 11 serale sarà attiva e gratuita dalle ore 20, con corse ogni 25 minuti, dalle 20.25 alle 03.40. Ultima corsa da Rimini per Riccione alle ore 03.05. Ultima corsa da Riccione per Rimini alle ore 03.40.

La Linea 11 sarà potenziata alla sera anche nella giornata di oggi 30 dicembre (servizio a pagamento), con corse ogni 25 minuti dalle 20:25 alle 01:35. Ultima corsa da Rimini per Riccione alle ore 01:00; ultima corsa da Riccione per Rimini alle ore 01:35.

1° gennaio 2025 il trasporto pubblico effettuerà l’orario dei giorni festivi con inizio del servizio alle ore 7:00. Orari consultabili alle fermate del bus e sul sito www.startromagna.it

