Riccione celebra il mare Adriatico: un weekend tra cultura, libri, mostre, sport e tradizione

Riccione, 5 giugno 2025 – È il mare il grande protagonista di questo fine settimana a Riccione: l’elemento più prezioso, che nel tempo ha forgiato l’identità della Perla verde. Celebrato negli scatti iconici dei fotografi dell’agenzia Magnum, interpretato dagli artisti en plein air nel giardino di Villa Mussolini, evocato in un libro che ne racconta i profumi e le passeggiate ispiratrici lungo le coste mediterranee, solcato dai veloci catamarani di un prestigioso campionato e infine esplorato nel profondo con “Into the Blue”, il festival dedicato alla salvaguardia dell’ecosistema marino in occasione della Giornata mondiale degli oceani.

Intorno, una città che si anima con tanti altri eventi all’insegna dello sport, della tradizione e della condivisione: dal Trofeo Nicoletti di nuoto ai campionati di tennistavolo, dalla commedia in dialetto romagnolo ai mercatini di Riccione Paese e in zona Alba, passando per il festival del bridge, il concerto live di musica folk, le iniziative dedicate ai caregiver e alle famiglie, le passeggiate meditative sul lungomare, per vivere al meglio l’anima accogliente e dinamica di una bella città di mare.

Musica folk con l’Orchestra Cavalli: il 5 giugno in piazza Sacco e Vanzetti

Il fine settimana inizia in musica: il 5 giugno (ore 21), piazza Sacco e Vanzetti ospita l’Orchestra Cavalli per una serata all’insegna delle sonorità tipiche romagnole e delle frizzanti fantasie della band.

Il profumo del mare e le rive mediterranee: il 6 giugno l’incontro pubblico al Club nautico

Prosegue l’iniziativa “Navigare nella storia”, il ciclo di incontri culturali organizzati dal Club nautico presso la propria sede (viale G. d’Annunzio, 4) e promossi dai soci Carlo Volpe e Gianni Fabbri, figure di riferimento nel panorama della cultura nautica dell’Adriatico. Venerdì 6 giugno (ore 21), sarà la volta dello scrittore e velista Fabio Fiori, che condividerà il suo viaggio emozionale attraverso il libro “L’odore del mare. Piccole camminate lungo le rive mediterranee”. (ingresso libero, posti limitati: si consiglia la prenotazione telefonica al numero 0541 647910).

“Caregiver day 2025”: il 6 giugno le iniziative al Palazzo del Turismo e la camminata al Parco degli Olivetani

Venerdì 6 giugno, il pomeriggio prende il via con le iniziative pensate per celebrare e sostenere chi ogni giorno si prende cura di una persona cara non autosufficiente. L’evento, promosso dal Distretto socio-sanitario di Riccione, si svolgerà a partire dalle 15:30 al Palazzo del Turismo (piazzale Ceccarini, 11). Ad accogliere il pubblico ci saranno i banchetti informativi sui servizi disponibili per i caregiver e le famiglie. Nello stesso spazio sarà presente anche il Ludobus “Scombussolo”, un furgone carico di giochi in legno della tradizione popolare, pensato per coinvolgere adulti e bambini. A completare il programma, il Centro di assistenza domiciliare (Cad) inviterà i partecipanti a lasciare un pensiero o una testimonianza personale sul proprio vissuto da caregiver, in uno spazio dedicato all’ascolto e alla riflessione. Alle 17, dal Parco degli Olivetani (viale Massaua, 26), partirà la camminata sociale promossa dall’associazione Alzheimer Rimini e guidata da Manuela Boschetti, esperta in conduzione di gruppi di cammino. Il percorso di circa cinque chilometri farà tappa anche in piazzale Ceccarini per incontrare le associazioni presenti.

La mostra d’arte di pittura estemporanea ispirata al mare e alla tradizione marittima: il 7 giugno nel giardino di Villa Mussolini

Sabato 7 giugno, il giardino di Villa Mussolini a Riccione ospiterà il concorso di pittura “L’occhio di Cubia”, trasformandosi in un suggestivo laboratorio d’arte a cielo aperto dedicato al mondo della marineria. Dalle 10 alle 18, gli artisti dipingeranno dal vivo, ispirandosi al mare e al suo universo simbolico: paesaggi, albe, tempeste, figure marinare e tutto ciò che richiama la tradizione marittima della città. Accanto alla sezione dedicata alla pittura estemporanea sul tema marino, in concorso anche le opere raffiguranti Santa Barbara, protettrice dei marinai. La cerimonia di premiazione si terrà alle 20:30, con attestati per tutti i partecipanti e riconoscimenti per i migliori artisti.

Le risate in dialetto romagnolo con “E vedve allegre”: sabato 7 giugno al Centro di buon vicinato La Quercia dl’Arvura

Sabato 7 giugno alle 20:30, il Centro di buon vicinato La Quercia dl’Arvura (viale Caravaggio) ospiterà una serata all’insegna del teatro dialettale con la compagnia La Carovana, che porterà in scena la divertente commedia “E vedve allegre”. Tra situazioni imprevedibili, personaggi spassosi e momenti di leggerezza, lo spettacolo promette risate e buonumore per il pubblico di tutte le età. L’ingresso è di 5 euro. A rendere l’atmosfera ancora più conviviale, sarà presente uno stand gastronomico con proposte gustose per la serata.

“Into the blue” celebra la Giornata mondiale degli oceani: il 7 e l’8 giugno al Palazzo del Turismo e presso la Fondazione Cetacea

In occasione della Giornata mondiale degli oceani, torna anche quest’anno “Into the blue – sea life fest”, il festival organizzato da Fondazione Cetacea, dedicato alla tutela dell’ambiente marino e alla valorizzazione del mare Adriatico, in programma dal 5 al 15 giugno tra Rimini e Riccione.

A Riccione, il ricco calendario di appuntamenti dedicati alla conservazione degli ecosistemi e alla straordinaria biodiversità del nostro mare si apre sabato 7 giugno presso la Fondazione Cetacea (viale Canova, 13): alle 10, Piero Carlino e Nicolò Molle guideranno l’incontro “Nidi di tartaruga marine: istruzioni per l’uso”, dedicato a come riconoscere e proteggere i nidi in contesti antropizzati, mentre alle 16 i giovani ospiti di età compresa tra i 5 e 13 anni potranno partecipare al laboratorio “Alla scoperta del tesoro”, per scoprire come nascono e si orientano le giovani tartarughe verso il mare. (attività gratuite con prenotazione: tel. 0541 691557, cell. 371 4586027). In serata, alle 20:30, il Palazzo del Turismo (piazzale Ceccarini, 11) ospiterà l’inaugurazione ufficiale del festival, cui parteciperà il professor Marco Candela dell’Università di Bologna per approfondire l’argomento sull’ecologia microbica tra terra e mare nel tratto costiero tra Rimini e Riccione. A seguire, il giornalista Stefano Liberti porterà in scena “Tropico Mediterraneo – Viaggio in un mare che cambia”, un monologo multimediale con accompagnamento musicale.

Il programma continua domenica 8 giugno (ore 10) alla Fondazione Cetacea, con l’open day del laboratorio marino per giovani di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, realizzato in collaborazione con Karis Foundation (attività gratuita con prenotazione: tel. 0541 691557, cell. 371 4586027) e in serata (ore 21) con la proiezione, al Palazzo del Turismo, di due documentari finanziati da National Geographic Society: “The fisherman, the alien, the sea” di Elisabetta Zavoli e “Il tesoro nascosto delle isole Tremiti” di Giovanni Chimienti, introdotti dalla stessa Zavoli.

Il mare e la spiaggia raccontati dai grandi fotografi della Magnum in mostra a Villa Mussolini

Prosegue a Villa Mussolini la mostra fotografica “Mare Magnum. Da Ferdinando Scianna a Martin Parr. I fotografi Magnum e le spiagge”, un viaggio visivo tra le spiagge del mondo. L’esposizione, curata da Andréa Holzherr e organizzata da Civita Mostre e Musei in collaborazione con Magnum Photos (Parigi) e Rjma progetti culturali, presenta gli sguardi di otto grandi autori dell’agenzia Magnum: Ferdinando Scianna, Bruno Barbey, Bruce Gilden, Harry Gruyaert, Trent Parke, Olivia Arthur, Newsha Tavakolian e Martin Parr. In mostra anche gli scatti realizzati da Scianna a Riccione nel 1989 e alcune delle immagini balneari più iconiche di Parr. . La mostra è aperta al pubblico dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato e domenica aperta dalle 10 alle 20. L’ingresso è a pagamento.

La mostra dell’Istituto comprensivo G. Zavalloni: fino al 7 giugno al Centro della Pesa

Fino al 7 giugno, la Galleria del Centro della Pesa ospita la mostra del progetto “Lettura” a cura dell’Istituto comprensivo statale G. Zavalloni, composta dai lavori realizzati dai bambini e ispirati dalle attività di approfondimento scelte dai docenti durante l’anno scolastico. La mostra resta aperta al pubblico negli orari della Biblioteca comunale, dalle 9 alle 18:50.

Sport, benessere e tempo libero

Da oggi, giovedì 5 giugno, fino a venerdì 13 giugno, il mare di Riccione si trasforma nel palcoscenico di uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama velico internazionale: il “Campionato europeo 2025 di catamarani a un posto”. Oltre 130 piccole e veloci imbarcazioni, provenienti da tutta Europa e anche da paesi extraeuropei grazie alla presenza di una gara con formula Open, sono attese alla spiaggia 151, tra numeri acrobatici che sfidano le onde e il vento, nella scenografia unica del mare che si fonde con l’orizzonte. La regata sarà accompagnata dalla presentazione degli skipper e dalla cerimonia inaugurale, aperta a tutti, sabato 7 giugno alle 18 al Palazzo del Turismo.

Dal 6 all’8 giugno torna il “Trofeo Nazionale Italo Nicoletti” allo Stadio del nuoto (viale Monte Rosa, 60), uno dei trofei più prestigiosi del panorama natatorio italiano e internazionale, che vede la maggiore partecipazione di atleti italiani.

Sabato 7 giugno, sul lungomare Goethe, nella piazzetta nei pressi della zona 115, tornano i mercatini dell’Alba con la presenza di hobbisti e artigiani: dalle 16 alle 24 sarà possibile passeggiare tra le bancarelle alla scoperta di creazioni uniche e originali, in un’atmosfera suggestiva tra mare e creatività.

Domenica 8 giugno, a Riccione Paese, la mostra mercato “Chi cerca trova” animerà l’antico borgo con curiosità, artigianato e oggettistica. Dalle 7 alle 18, piazza Matteotti, parte di corso Fratelli Cervi e viale Lazio (area adiacente alla Biblioteca comunale) si trasformeranno in uno scenario vivace, dove curiosare tra le bancarelle e lasciarsi sorprendere da oggetti unici e particolari.

Fino all’8 giugno, il Playhall ospita i “Campionati italiani individuali di Categoria e Veterani di tennistavolo”.

Fino all’8 giugno prosegue al Palazzo del Turismo (piazzale Ceccarini, 11) una delle manifestazioni più attese dagli appassionati del bridge: il “Festival over 64”.

Ogni settimana, dal martedì alla domenica, l’iniziativa “Meditare camminando” invita alla camminata del mattino, un percorso di salute, energia, divertimento e relax sulla battigia, avvolto dalla magia del mare alle prime luci del mattino. Il ritrovo è presso la spiaggia libera di piazzale San Martino alle 7:30; è consigliabile portare un telo da mare e una bottiglietta d’acqua.

