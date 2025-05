Riccione Christmas Village 2024-2025

L’amministrazione comunale invita artigiani, commercianti e operatori di settore a presentare la propria candidatura per partecipare al “Riccione Christmas Village”, che si terrà dal 24 novembre 2024 al 24 gennaio 2025 tra viale Ceccarini, viale Dante e i Giardini dell’Alba.

Le attività selezionate avranno l’opportunità di allestire una delle 25 casette a tema natalizio, offrendo prodotti artigianali, cibi e bevande, contribuendo così alla magia del Natale in un’atmosfera unica. Inoltre, sono previste attrazioni e spettacoli per rendere ancora più coinvolgente il percorso pedonale per tutti i visitatori.