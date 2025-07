Riccione. Cinquant’anni di vacanze nella Perla verde: due turisti tedeschi premiati “Ambasciatori di Riccione nel mondo”

Riccione non è solo una meta turistica: per chi la sceglie con affetto, anno dopo anno, è il posto del cuore, come raccontano molti turisti di lunga data. È una seconda casa per chi torna ogni anno, capace di accogliere e far sentire parte della città, anche dopo decenni.

Protagonisti di questa storia di amore e fedeltà sono anche Karl e Annemarie Schulze, turisti tedeschi che da ben cinquant’anni consecutivi trascorrono le loro vacanze estive a Riccione.

Lo scorso fine settimana l’assessore al Turismo, Mattia Guidi, ha consegnato alla coppia tedesca il riconoscimento di “Ambasciatore di Riccione nel mondo” che celebra il legame tra la città e i suoi affezionati ospiti.

Prima clienti dell’Hotel Floreal, poi dell’Hotel Baltic della famiglia Ricci, i signori Schulze hanno visto evolversi la città e le sue strutture, ma non è mai cambiato ciò che più conta: lo spirito autentico dell’accoglienza e il senso di appartenenza che li lega alla famiglia che li ha accolti per tutti questi anni. I gestori dell’Hotel Baltic ricordano con affetto i tempi dell’Hotel Floreal, quando erano tutti parte di una grande famiglia, uniti da risate, gioia e calore umano. E ora vedere come quello stesso spirito viva ancora oggi all’Hotel Baltic, dove Karl e Annemarie continuano a condividere la bellezza di un legame che va ben oltre la semplice vacanza, è motivo di commozione e orgoglio per la famiglia Ricci.

Storie, infatti, come quella di Karl e Annemarie ci ricordano il valore del tempo, della memoria condivisa e di un’accoglienza che diventa famiglia.

